За последние сутки на Львовщине в больницы попали 80 пациентов.

Львов с каждым днем становится все ближе к "красной зоне" карантинных ограничений - ситуация почти критическая. Ежедневно увеличатся как количество инфицированных, так и количество госпитализаций y больницах.

Как передает 24 канала, за последние сутки во Львовской области обнаружили около 650 инфицированных COVID-19. Почти половина из них принадлежит городу Львову.

Так же в регионе возросло количество госпитализаций. За сутки на Львовщине в больницы попали 80 пациентов. Станом на 6 октября больными заняты более 400 COVID-коек.

"Люди лежат даже в коридорах. Очень обидно, что люди не вакцинировались и теперь так страдают" – отметила заведующая отделением Львовской областной больницы Тамила Aлeксaнян.

По ее словам, три отделения полностью заполнены: на 64 пациента есть всего 60 коек.

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Уже с 6 октября во Львове пациентов с коронавирусом примут в больнице №8. Кроме того, с понедельника 11 октября людей могут госпитализировать в больницу № 5. В городе хотят развернуть более 2 200 мест.

Коронавирус во Львове: что известно

Сейчас Львов находятся в "желтой зоне" карантинных ограничений. Однако ежедневно увеличивается количество новых случаев болезни.

Уже с 14 октября в городе планируют усилить карантинные ограничения.

Автор: Виктория Гордиенко