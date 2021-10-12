Из-за осложнений от коронавируса его собственный орган уже едва выполнял функцию.

Львовские врачи пересадили сердце 29-летнему мужчине, из-за осложнения от коронавируса его собственный орган уже едва выполнял функцию.

Об этом на странице в Facebook сообщил гендиректор Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи Олег Самчук.

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"Еще три человека будут жить благодаря трансплантации. Во Львове сегодня пересадили сердце и печень, почку – в Ивано–Франковске. Сердце пересадили 29-летнему мужчине из Винницкой области. Из-за осложнений от коронавируса его собственный орган уже едва выполнял функцию", - написал он.

Печень получила 43-летняя мать двоих детей из Закарпатья. Операцию львовские врачи выполняли вместе с коллегами из киевской больницы "Феофания".

"Одну почку мы помогли коллегам пересадить в их больнице. Ее получил 32-летний львовянин, который был у нас в "листке ожидания". Это первая в Ивано-Франковске посмертная трансплантация почки", - рассказал Самчук.

Он также сообщил, что донор был в областной больнице Ивано-Франковска. Это 50-летний мужчина, который умер в результате тяжелой травмы головы. Согласие дал его брат, он врач.

Самчук также отметил, что только в этом году в клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова врачи провели 44 трансплантации органов, из них – 6 сердец.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября во Львове провели первую в Украине трансплантацию сердца ребенку. Сердце получил 13-летний мальчик из села Зарудци на Волыни. Он болел с июля, а последний месяц провел в реанимации. Счет шел на дни.

Автор: Наталья Хаджи