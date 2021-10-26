Она говорит, что люди, которые покупают сертификаты "становятся мерзавцами".

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова готова бесплатно стать "вип-агитатором" вакцинации.

Об этом она сказала в эфире "Свобода слова на ICTV".

Она отметила: "Могу бесплатно быть вип-агитатором вакцинации, потому что, нравится это кому-то или не нравится, но человечество ничего лучше не придумало".

Она подчеркнула, что у каждого есть право выбора - если кто-то не хочет вакцинироваться, то пусть сидит дома и ждет пока эпидемия пройдет, но не ходит на работу, заражая людей.

Читайте такжеУкраинские полицейские получат "ковидные" значки: что известноОна отметила, что покупая поддельный сертификат "человек перестает быть нормальным и становится мерзавцем". При этом подчеркнула, что такие люди должны быть наказаны.

Она напомнила, что ответственность несет как тот, кто продает поддельный сертификат, так и тот, кто его покупает.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни будет принято решение о переходе еще 5 областей в "красную" зону.

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Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Надя Пришляк