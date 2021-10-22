Ежедневно их услугами могли воспользоваться 3-5 клиентов, заплатив от 725 до 1800 грн.

В столице разоблачили работников лаборатории, которые выдавали COVID-сертификаты без сдачи анализов.

Как сообщил Отдел коммуникации полиции Киева, организовал преступный бизнес врач, который подыскивал клиентов сам или с помощью посредников. Также помогали ему медсестры.

По схеме сообщники действовали в течение нескольких месяцев. Ежедневно услугами сообщников могли воспользоваться 3-5 клиентов, заплатив от 725 до 1800 грн.

Как рассказал заместитель начальника – начальник следственного управления столичного главка Дмитрий Шумейко, в поисках желающих получить сертификат без прохождения ПЦР-тестирования медику помогали двое посредников, а далее от этого зависела цена услуги.

Читайте такжеЛяшко: опасность штамма "Дельта" видят все, кроме "ковидиотов и антивакцинальщиков"Ложные данные об отсутствии у клиента коронавирусной инфекции в соответствующую базу данных вносили медсестры, которые в дальнейшем печатали готовый документ и получали за это деньги.

В ходе досудебного расследования, начатого по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, сотрудники полиции провели обыски в автомобилях, по месту работы и проживания фигурантов, откуда изъяли сертификаты, готовы к выдаче, деньги, компьютерную технику, которые приобщили к материалам уголовного производства.

Нарушителям грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. После проведения необходимых следственных действий возможна дополнительная квалификация события. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Украине начато почти 800 уголовных производств по факту подделки сертификатов о вакцинации.

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Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Инна Андалицкая