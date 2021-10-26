Он рассказал, когда в Украине могут ввести локдаун.

В ближайшие дни будет принято решение о переходе еще 5 областей в "красную" зону.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Свобода слова на ICTV".

Так, в секретариат Кабмина подано представление относительно перевода еще 5 областей в "красный" уровень эпидопасности, в частности, Львовской, Житомирской, Луганской.

"Будет завтра или послезавтра созвано заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и принято такое решение", - рассказал он.

Читайте такжеВ Украине уже есть мутантная форма коронавируса "Дельта" - ДаниловПо его словам, таким образом уже 13 областей будут в "красной" зоне.

Ляшко рассказал, что локдаун объявляется тогда, когда все области заходят в "красный" уровень эпидопасности.

При этом он отметил, что нужно все делать для того, чтобы этого не произошло.

Карантин в Украине

Как сообщал УНИАН, с 15 октября "красный" уровень эпидопасности установлен на территории Херсонской области, а с 18 октября – в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях, с 23 октября – в Сумской.

С 26 октября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 будет введен на территории Ровенской и Николаевской областей.

Автор: Надя Пришляк