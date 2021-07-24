За минувшие сутки в Украине от коронавируса вакцинированы 152 675 человек. Одну дозу получили 90 072 человека, полностью иммунизированные - 62 603 человека.

С начала кампании более 3 миллионов украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 23 июля 2021 вакцинировано 152 675 человек. Одну дозу получили 90 072 человека, полностью иммунизированы - 62 603 человека", - сообщает Минздрав.

Читайте такжеВ Украине новый рекорд прививок от COVID-19 за сутки

Отмечается, что в течение суток работали: 802 мобильные бригады, 2 тыс. 692 пункта прививок; 267 центров вакцинации.

"От начала вакцинальной кампании привито 3 010 140 человек, из них получили 1 дозу - 3 010 138 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 681 734 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 691 872 прививки", - говорится в сообщении.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Кампания с вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Министерство здравоохранения Украины объявило о старте пятого этапа вакцинации от COVID-19. С 21 июля все взрослые, которым исполнилось 18 лет, могут сделать прививку.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

Автор: Таня Поляковская