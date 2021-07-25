На оккупированном полуострове в течение последнего месяца ухудшается ситуация с коронавирусом.

На пунктах пропуска через административную границу оккупированного Крыма с материковой Украиной снова будут проводить экспресс-тестирование на COVID-19.

Как сообщает "Ассоциация реинтеграции Крыма", об этом сообщил председатель Херсонской областной госадминистрации Сергей Козырь.

"Планируется, что в течение 6-7 дней мы возобновим проведение тестирования на КПВВ. Это связано с принятием постановления Кабмина. Что касается ограничений, то это не наша прерогатива, мы свои предложения предоставили", – сказал он.

Власти Херсонской области ранее обращались к Кабмину с просьбой возобновить тестирование на коронавирус на админгранице с оккупированным Крымом из-за антирекордов заболеваемости, которые фиксируют на полуострове, и в связи с ростом количества пассажиров, пересекающих админграницу.

Власти Украины ранее ослабили карантинные ограничения, в связи с чем гражданам с 17 июня не нужно было устанавливать приложение "Дій вдома", оставаться на самоизоляции и проходить тестирование на коронавирус при пересечении админграницы Крыма с Херсонской областью.

На оккупированном полуострове в течение последнего месяца растет заболеваемость коронавирусом. Российская администрация допускает закрытие Крыма и досрочное завершение курортного сезона, если ситуация станет катастрофической.

Автор: Дмитрий Захаров