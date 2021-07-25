В Министерстве здравоохранения назвали область, в которой уровень госпитализации пациентов с COVID-19 достиг 80%.
Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.
Такой областью стала Херсонская, в которой уровень госпитализации по состоянию на 24 июля составил ровно 80%. Эта область также лидировала 23 июля с показателем 69,8%.
Отмечается, что по состоянию на 24 июля ни одна другая область не достигла даже 50-процентного уровня госпитализаций.
Читайте такжеНа Волыни женщина подхватила редкую и опасную инфекцию после укуса оводаКак сообщал УНИАН, за все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 2 млн 248 тыс. 450 человек; выздоровел – 2 млн 184 тыс. 195 человек; зафиксировано летальных случаев – 52 тыс. 847.
Кроме этого, уже стало известно, что коронавирус снижает интеллект пациента. Ученые утверждают, что даже выздоровление не помогает вернуть некоторые умственные способности.
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