Власти обещают, что теперь прививку от Covid 19 смогут сделать все желающие.

Совсем недавно Виктор Ляшко заявил, что Украина активно готовится к появлению нового штамма - “Дельта”, который уже к началу осени может вытеснить другие разновидности коронавирусной инфекции.

Прямая речь главы Минздрава Украины: "Министерство здравоохранения объявляет об открытии 5 этапа вакцинации от COVID-19.

С 21 июля все взрослые старше 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут сделать прививку против коронавирусной болезни.

Читайте такжеОдесская область находится под угрозой роста заболеваемости COVID-19 - KSEВы можете вакцинироваться в ближайшем пункте прививки, центре массовой вакцинации или к вам может приехать мобильная бригада, если вы записаны в очередь, как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек"‎.

Напомним, что недавно бразильские медики предупредили о новой угрозе - штамме коронавируса “Лямбда”. Он распространяется по миру с невероятной скоростью.

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Автор: Иван Бойко