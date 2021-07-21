Совсем недавно Виктор Ляшко заявил, что Украина активно готовится к появлению нового штамма - “Дельта”, который уже к началу осени может вытеснить другие разновидности коронавирусной инфекции.
Прямая речь главы Минздрава Украины: "Министерство здравоохранения объявляет об открытии 5 этапа вакцинации от COVID-19.
С 21 июля все взрослые старше 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут сделать прививку против коронавирусной болезни.
Читайте такжеОдесская область находится под угрозой роста заболеваемости COVID-19 - KSEВы можете вакцинироваться в ближайшем пункте прививки, центре массовой вакцинации или к вам может приехать мобильная бригада, если вы записаны в очередь, как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек".
Напомним, что недавно бразильские медики предупредили о новой угрозе - штамме коронавируса “Лямбда”. Он распространяется по миру с невероятной скоростью.
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