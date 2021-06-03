Для достижения показателя в 70% вакцинированных взрослых до конца текущего года в Украине нужно делать по 225 тысяч прививок в сутки, включая выходные. Сейчас этот показатель составляет около 13 тысяч прививок в сутки.

Национальный план вакцинации против COVID-19 в Украине по состоянию на май 2021 года недовыполнен в 14 раз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко сообщил во время онлайн-презентации результатов анализа текущей ситуации и моделирования сценариев распространения заболевания COVID-19.

По словам Ганиченко, в Европе стабильные темпы вакцинации - плюс 15 млн человек в неделю вакцинированы, и уже 239 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины от SARS-CoV-2.

«Украина серьезно отстает, и сейчас 2,8% населения Украины вакцинированы, по меньшей мере, одной дозой вакцины. Уровень вакцинации в Украине в десять раз меньше, чем уровень вакцинации в среднем в Европе», - заявил аналитик.

Читайте такжеЖизнь в условиях пандемии ухудшила самочувствие украинцев - опросОн добавил, что 32% населения европейских стран уже вакцинированы от COVID-19.

«Уровень вакцинации в Украине в мае не изменился из-за того, что не было вакцин, партии начали прибывать лишь во второй половине мая. Сегодня эти темпы начали увеличиваться, и мы надеемся, что эти темпы будут выходить сначала на уровень 70 тысяч человек в сутки и будут приближаться к отметке, которую нужно достичь, - вакцинации 70% взрослого населения до конца 2021 года», - отметил он.

По словам аналитика, в Киевской школе экономики ожидают, что в связи с новыми поставками партий вакцин с июня темпы вакцинации украинцев ускорятся.

Ганиченко отметил, что для достижения показателя в 70% вакцинированных взрослых до конца текущего года в Украине нужно делать по 225 тысяч прививок в сутки, включая выходные. Сейчас этот показатель составляет около 13 тысяч прививок в сутки.

При этом он отметил, что на сегодняшний день использовано 42% всех вакцин, которые поставлены в Украину.

«Национальный план вакцинации по состоянию на май 2021 год недовыполнен в 14 раз. В нем указывалось, что больше 5 млн прививок планировалось на май, а по факту мы имеем полмиллиона прививок, сделанных в мае», - заявил аналитик, напомнив, что этот план был обнародован правительством Украины 12 апреля 2021 года.

По его словам, главной причиной невыполнения плана вакцинации в мае стало промедление с поставками вакцин и их недостаточное количество.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

По данным Минздрава, с начала кампании по вакцинации против COVID-19 привито 1 млн 076 тыс. 795 украинцев, из них получили две дозы – 138 тыс. 090.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее, и вакциной Janssen, разработанной американской компанией Johnson & Johnson.

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Автор: Константин Гончаров