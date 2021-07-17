Минздрав уже утвердил алгоритм, по которому вакцина производства Pfizer будет использоваться для детей. Делать прививки детям будут по рекомендации врачей.

В Украине во время пятой волны вакцинации от COVID-19 разрешат прививать детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время национального диалога о вакцинации от коронавірусної болезни "Между волнами" сообщил руководитель национальной программы иммунизации Центра общественного здоровья Александр Заика.

"Да, будет разрешаться детям, но нужно будет смотреть по нашим рекомендациям, по рекомендациям технической группы экспертов по иммунопрофилактике, каким именно детям в первую очередь нужно будет предоставлять преимущество... Если мы говорим о детях от 12 до 16 лет, то мы знаем, что это Pfizer", - сказал он.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, обяжут ли украинцев прививаться от COVID-19

Также Заика сообщил, что Минздрав уже утвердил алгоритм, по которому будет использоваться вакцина Comirnaty производства Pfizer-BioNTech для детей.

"Мы уже приняли за основу алгоритм, как мы будем использовать вакцину Pfizer среди детей в возрасте от 12 лет. Мы знаем, что от 9 июля уже утверждена обновленная инструкция, Pfizer можно будет использовать по двохдозной схеме для детей в возрасте от 12 лет, но есть определенные условия, при которых это можно делать", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 23 июня в Украине стартовал четвертый этап вакцинации от COVID-19, во время которого прививают людей старше 60 лет, а также людей в возрасте 18-59 лет, которые имеют сопутствующие заболевания, заключенных, персонал пенитенциарных учреждений и следственных изоляторов.

На пятом этапе будут вакцинировать других людей, которые не входят в приоритетные группы.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Шварц