Глава государства подчеркнул, что»ничего бесплатно как президент не берет".

Президент Владимир Зеленский будет вакцинироваться от коронавируса за свой счет.

Об этом он заявил в интервью журналу «Фокус», отвечая на вопрос, будет ли назначена ему как президенту бесплатная вакцина.

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«Я ничего бесплатно как президент не беру», - подчеркнул он.

«Когда мы говорим с компаниями, которые будут поставлять в Украину вакцину, они просят открыть для них коммерческий рынок. Это свидетельствует о том, что есть сегмент людей во всем мире, и наша страна не исключение, которые не будут обращать внимания на цену. Они понимают, что у государства есть приоритетные группы населения - это бедные люди, врачи, армия, учителя, люди с тяжелыми болезнями. Поэтому такие, как я, будем вакцинироваться за свой счет. Это нормально», - добавил глава государства.

Вакцина от коронавируса в Украине

В марте ожидается поставка в Украину первой партии из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн человек, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.

24 декабря глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Министерство здравоохранения отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках глобальной инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

В этот же день Степанов подписал дорожную карту по проведению массовой вакцинации от COVID-19 в Украине в 2021-2022 годах.

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Автор: Дмитрий Шварц