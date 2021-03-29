Вакцинация второй дозой начнется с конца мая, то есть через 12 недель после первой прививки.

Украина ожидает в ближайшее время получить в рамках программы COVAX 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer от коронавирусной болезни.

Читайте такжеПоставки в Украину вакцин от коронавируса в рамках COVAX перенесеныКак передает пресс-служба Офиса президента, об этом сообщили на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезни, которое состоялось под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

«Ожидается, что в ближайшее время Украина получит в рамках программы COVAX 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer. Вакцинация второй дозой начнется с конца мая, то есть через 12 недель после первой прививки. Именно по такому алгоритму формируется прочный иммунитет», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время продолжаются переговоры по прямым контрактам на закупку вакцин, что позволит охватить прививками как можно большее количество украинцев.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жители и персонал домов престарелых, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии.

По состоянию на 29 марта всего с начала кампании по вакцинации от коронавируса привито 198 тыс. 465 украинцев.

*** COVAX - это глобальная инициатива, цель которой ускорить разработку и производство вакцин от COVID-19 и обеспечить ими страны с низким и средним доходом. COVAX поставляет в страны только те вакцины, которые ВОЗ включила в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях.

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Автор: Константин Гончаров