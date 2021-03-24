Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, о результатах будет сообщено дополнительно.

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что умершая женщина-военнослужащая в Одесской области, которой сделали накануне прививку от COVID-19, имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни, и смерть наступила в результате острых расстройств кровообращения.

Соответствующее заявление размещено на Facebook-странице Министерства.

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«23 марта в 17:20 в пгт Черноморское Лиманского района Одесской области зафиксирована смерть военнослужащей. Министерство здравоохранения выражает искренние соболезнования семье и близким погибшей», - отметили в ведомстве.

По предварительной информации Военно-медицинского клинического центра Южного региона, смерть наступила в результате острых расстройств кровообращения. Женщина имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни.

По информации командования Медицинских сил ВСУ, 21 марта женщина получила прививку против COVID-19 вакциной Covishield/AstraZeneca. Она входила в число приоритетных групп вакцинации, поскольку в ближайшее время должна была быть привлечена к силам, задействованным в ООС. «Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к какому-либо из компонентов препарата, у женщины не было. В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных происшествий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано», - отметили в Минздраве.

По словам начальника медицинской службы воинской части, где она проходила службу, по состоянию на утро 23 марта жалоб на состояние здоровья от женщины не поступало.

Указывается, что для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В Минздраве добавили, что о результатах будет сообщено дополнительно.

В Минздраве обратились к представителям общественности и средствам массовой информации не делать преждевременных выводов относительно причин и обстоятельств смерти военнослужащей.

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Автор: Константин Гончаров