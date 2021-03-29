Всего с начала кампании по вакцинации привито 198 465 украинцев. Тогда как на первом этапе вакцинации запланировано сделать три миллиона прививок.

В Украине вчера прививки от COVID-19 получили 1585 человек - в 11,8 раз меньше, чем 25 марта (в пятницу первую дозу получили 18 738 украинцев).

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook.

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«1585 человек привито против COVID-19 за сутки 28 марта 2021 года в Украине», - написал он.

Также министр сообщил, что с начала прививочной кампании в стране прививки получили 198 тыс. 465 человек, из них получили первую дозу - 198 тыс. 464 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

Прививки проводились 51 мобильной бригадой по иммунизации и в 72-х пунктах прививок.

По состоянию на 28 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 364 тыс. 104 человека.

Отметим, что на первом этапе вакцинации запланировано сделать три миллиона прививок.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что Украина в 1,8 раза отстает от своего плана вакцинации. И одной из причин является, в частности, работы пунктов вакцинации.

"Это вопрос именно организации работы. Ну, например, когда ты ставишь вопрос заранее, что вы должны открыть 23 пункта вакцинации. ... Мы с вами понимаем, что организовать этот процесс несложно. Но когда из 23 открыли четыре... Они называли мне сейчас там такие причины, что мне это аж стыдно. Там - не успели, а там - "у нас не было желающих", "а мы решили перенести открытие пункта вакцинации, потому что мы там еще не верифицировали до конца", "не дозвонились этим людям, которые придут вакцинироваться 80+", "а мы решили, что мы будем постепенно это открывать", "а у нас начала сбоить система - мы не смогли отгрузить вакцину", - рассказал министр здравоохранения.

Вакцинация от COVID-19 в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жители и персонал домов престарелых, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии. Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.

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Автор: Виктория Токарева