Власти Киева ужесточили ограничения для "оранжевой" и "красной" зон карантина, но пока столица в "желтой" зоне.

Наличие COVID-сертификатов или отрицательных тестов на COVID не является обязательным условием для посещения городских заведений или учреждений, пока Киев остается в "желтой" зоне.

Об этом сообщил Департамент муниципальной безопасности Киевской городской госадминистрации.

"Киев готовится к возможному усилению карантинных ограничений в случае установления на территории города "оранжевого" или "красного" уровня эпидемической опасности. В частности, речь идет о подготовке структурных подразделений городской и районных администраций, организаций, предприятий и учреждений столицы к организации приема граждан при условии проверки сертификатов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, или отрицательного результата тестирования на COVID-19", - пояснили в департаменте.

В то же время, в КГГА пояснили, что пока в Киеве установлен "желтый" уровень эпидопасности, наличие COVID-сертификатов или ПЦР-тестов не является обязательным условием для посещения городских заведений или учреждений.

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"Пока столица остается в "желтой" зоне, и основными требованиями к посетителям заведений является наличие маски и соблюдение дистанции. Но мы уже готовимся к возможному усилению карантинных ограничений и нарабатываем механизмы действий на случай, если будем вынуждены требовать от структурных подразделений городских властей, в том числе ЦПАУ, и от других учреждений допускать посетителей только при наличии COVID-сертификатов или отрицательных тестов на COVID", – рассказал первый заместитель директора Департамента муниципальной безопасности Олег Куявский.

Он пояснил, что обнародованный ранее протокол №15 заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от 1 октября не устанавливает дополнительных ограничений для городских учреждений, а подчеркивает необходимость выполнения требований постановления Кабмина № 1236 "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Что предшествовало

Ранее на официальном сайте Киевской власти был обнародован протокол №15 заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от 1 октября.

Так, в документе указано, что Секретариату Киевсовета, структурным подразделения КГГА, районным госадминистрациям, а также руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы собственности и подчинения, расположенных на территории Киева, поручено обеспечить прием граждан с соблюдением требований постановления Кабинета министров №1236 от 9 декабря 2020 года.

Речь идет о "наличии у посетителей, кроме лиц, которые достигли 18 лет, отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, которое проведено не более чем за 72 часа до посещения заведения", или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или хотя бы одной дозы вакцины, либо выздоровление лица от указанной болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения портала "Дія".

Автор: Леся Лещенко