Предоставленные вакцины одобрены Всемирной организацией здравоохранения для экстренного использования.

Сегодня в Украину прибыли 509 тыс. 400 доз вакцины AstraZeneca, предоставленных Данией.

Об этом УНИАН сообщили в представительстве Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

Вакцина доставлена из Датского института сыворотки в Киев.

Отмечается, что эта поставка является помощью Украине от правительства Дании в рамках реализации цели передать разным странам 3 миллиона доз вакцин против COVID-19 до конца 2021 года.

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Предоставленные вакцины одобрены Всемирной организацией здравоохранения для экстренного использования.

Вакцины из этой партии планируют использовать для прививки тех, кто должен получить вторую дозу вакцины, и для прививок в пунктах вакцинации.

Вакцинация в Украине: справка

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Spikevax американской компании Moderna.

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Автор: Виталий Саенко