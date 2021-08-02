Минздрав уже анонсировал, что в случае ухудшения эпидситуации работать будут школы, где вакцинировано не менее 80% учителей.

Украина в ближайшее время будет вынуждена вводить ограничения для непривитых от COVID-19 граждан.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в Facebook.

Он напомнил, что на этой неделе начнут действовать новые правила пересечения границы. В частности, чтобы минимизировать риски распространения мутации коронавируса, украинцы и иностранцы будут сдавать тест при въезде в страну.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, обяжут ли украинцев прививаться от COVID-19"Исключение — граждане Украины, которые сделали хотя бы одну прививку от "ковида", и жители других стран с "сертификатами". Для невакцинированных (вакцинами, одобренными ВОЗ) путешественников из России и Индии (если находились в стране более 7 дней) обязательна самоизоляция... Украина впоследствии также будет вынуждена вводить ограничения для непривитых граждан. Минздрав уже анонсировал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации будут работать школы, где вакцинировано не менее 80% преподавателей (в настоящее время привита лишь половина педагогов от общего количества). По моему мнению, аналогичные ограничения логично ввести для транспортников, предприятий общественного питания и коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением. Больной водитель маршрутки инфицирует отнюдь не меньше людей, чем учитель", — пояснил Радуцкий.

По его словам, в стране не говорят об обязательной вакцинации, никто не имеет права заставлять человека прививаться.

"Но совершенно справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники.

Еще месяц назад у нас был дефицит препаратов для прививки. Но на позапрошлой неделе мы получили более 2 млн вакцин, на прошлой неделе более 2,5 млн. Вакцинация открыта для всех желающих. Предприятиям предлагаем подавать заявку, заказывать мобильную бригаду и вакцинировать сотрудников прямо на рабочем месте. Поэтому теперь каждый решает сам – досуг и полноценная работа или вынужденные ограничения на время очередной волны коронавируса", — добавил Радуцкий.

Как уже сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал категории украинцев, для которых вакцинация от COVID-19 будет обязательной.

Автор: Леся Лещенко