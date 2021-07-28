Эстония уже направила в Украину самолет с препаратами от COVID-19, а Литва сильно увеличила запланированное количество доз.

Два балтийских государства — Литва и Эстония — решили передать Украине крупную партию вакцины от коронавируса производства AstraZeneca.

О решении Таллинна сообщили в эстонском Министерстве иностранных дел.

28 июля с авиабазы ​​Ямари в Украину вылетел транспортный самолет PZL M28 Skytruck эстонских ВВС с 52,8 тыс. доз вакцины.

"Такой шаг поможет предотвратить распространение пандемии в нашем регионе, и, таким образом, Украина сможет больше сосредоточиться на решении политических и экономических проблем", — заявила глава МИД Эстонии Ева-Мария Лийметс.

Ее коллега из Минобороны Калле Лаанет уточнил, что вакцины предназначены для резервистов Вооруженных сил Украины.

Читайте такжеВ Евросоюзе вакцинировали от коронавируса уже более половины взрослыхЭто первая партия из 200 тыс. доз вакцины, которые Эстония планирует передать Украине в течение года.

Также, по информации Klaipeda, власти Литвы решили увеличить количество вакцин для Украины - с 100 тыс. до 131 тыс. доз.

Всего Рига планирует передать странам-участницам программы "Восточное партнерство" 200 тыс. доз вакцины от коронавируса. В частности, 26,5 тыс. доз получит Молдова и 27,5 тыс. - Армения.

Напомним, что по состоянию на 28 июля в Украине было введено более 5 млн доз вакцины от COVID-19, в том числе 1,8 млн человек были вакцинированы дважды.

Автор: Станислав Кожемякин