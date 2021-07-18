Эта партия вакцин предоставляется правительством США через глобальный фонд COVAX.

Сегодня детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину 2 млн 40 доз вакцины от COVID-19 производства американской компании Moderna.

Об этом сообщили в Фонде.

Эта партия вакцин предоставляется правительством США через глобальный фонд COVAX.

По информации Министерства здравоохранения Украины, доставленные вакцины предназначены для вакцинации организованных коллективов и профессиональных групп предыдущих этапов.

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мРНК-вакцины Moderna требуют особых условий транспортировки и хранения при температуре от -25°C до -15°C. Хранение и логистику мРНК-вакцин, полученных от COVAX, с соблюдением правильной холодовой цепи в Украине обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.

Как сообщал УНИАН, 23 июня в Украине стартовал четвертый этап кампании по вакцинации от COVID-19. На этом этапе прививают людей старше 60 лет, а также людей в возрасте 18-59 лет, которые имеют сопутствующие заболевания, заключенных, персонал пенитенциарных учреждений и следственных изоляторов.На пятом этапе будут вакцинировать граждан, не входящих в приоритетные группы, в частности, разрешат прививать детей.

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Автор: Леся Лещенко