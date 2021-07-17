В Украину отправлено 2 миллиона доз вакцины.

В рамках международной программы обмена вакцинами COVAX США отправили в Украину партию вакцины Moderna против COVID-19.

Об этом заявил официальный представитель Белого дома, сообщает Reuters.

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По информации агентства, в Украину отправлено 2 миллиона доз.

Поставка будет поводиться в рамках обещания президента США Джо Байдена помочь другим странам мира провести массовую вакцинацию населения.

Вакцина Moderna: что о ней известно

Вакцину разработала американская биотехнологическая компания Moderna.

Официальное название препарата — mRNA-1273. Вакцина основана на технологии mRNA (матричная РНК), которая побуждает организм производить аналогичные составу вируса белки и вызывает иммунный ответ.

Вакцинация происходит в два этапа: сначала делают первую прививку, а через 28 дней повторную.

Вакцина не требует глубокой заморозки и может храниться в обычной морозильной камере при -20 °C.

Препарат допущен к использованию в США.

В январе 2021 года разрешение на применение предоставили в ЕС.

Вакцинация от коронавируса в Украине: детали

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

До конца июля в Украину запланирована поставка более 8 млн доз вакцин от COVID-19.

По состоянию на 16 июля всего проведено 3 млн 899 тыс. 890 прививок. В целом привито 2 млн 539 тыс. 636 человек, из них получили 1 дозу – 2 млн 539 тыс. 634, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 млн 360 тыс. 256.

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Автор: Елена Коваленко