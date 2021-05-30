Центр по вакцинации развернули на стадионе Национального университета "Одесская юридическая академия".

Сегодня в Одессе стартовала массовая вакцинация от COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, на территории стадиона национального университета «Одесская юридическая академия» утром открылся центр вакцинации населения, который будет работать до 17:00.

По словам директора департамента здравоохранения Одесской ОГА Натальи Одарий-Захарьевой, прививки вакциной CoronaVac получат люди в возрасте 60 плюс, которые предварительно были зарегистрированы в листе ожидания на портале или в приложении «Дія».

Предполагается, что до вечера на стадионе будут привиты более 200 человек.

Чиновница сообщила, что в настоящее время в регионе уже вакцинированы от коронавируса около 49 тыс. человек, из них 4,9 тыс. прошли ревакцинацию.

Она также отметила, что скоро ожидается поступление в регион вакцины Pfizer.

Центры массовой вакцинации в Украине:

На "Арене Львов" в субботу, 29 мая, открыли первый центр вакцинации от коронавируса.

Также в субботу Центр вакцинации против COVID-19 открылся в Киеве, в Международном выставочном центре на Броварском проспекте, 15.

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Автор: Лариса Козовая