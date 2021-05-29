Украина в июне получит более миллиона доз вакцин от COVID. Ожидаются поставки от компаний Pfizer и AstraZeneca.
Об этом на встрече с журналистами заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.
По его словам, до конца июня в Украине будет минимум 3,7 млн доз вакцин от COVID-19 - вместе с теми, которые уже прибыли. Из этого количества - 1,5 млн доз вакцины компании Sinovac (Coronovac).
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"500 тысяч доз Coronovac развезли, еще 500 тысяч развезут на следующей неделе. В середине июня будет завершен лабораторный контроль ещё 500 тысяч доз препарата", - отметил Ляшко.
Он также подчеркнул, что уже приехали 473 тыс. доз Pfizer от COVAX, еще столько же ожидается после 7 июня.
"И плюс будет до конца июня 500 тыс. Pfizer, купленных по контракту, которые уже начали поставлять в Украину. И еще 700 тыс. доз - это AstraZeneca, которую мы ожидаем от COVAX", - добавил министр.
Кроме того Ляшко заявил, что на посту министра уже подписал контракт на поставку вакцины в Украину. При это он не уточнил, о каком именно препарате и количестве идет речь.
"В целом у нас есть договоренности о 8 млн доз от COVAX и 34 млн по контрактам. Сейчас уже законтрактовано еще больше вакцин. Я лично подписал еще один контракт на поставку вакцин", - заявил Ляшко.
На этой неделе была доставлена первая партия вакцины Pfizer, приобретенная за средства госбюджета.
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