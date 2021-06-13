В Украине сократилось количество новых случаев заболевания коронавирусом.

По состоянию на утро, 13 июня, в Украине подтвердили еще 857 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 37 детей и 17 медработников.

Об этом говорится в данных Министерства здравоохранения в Telegram.

Как отмечается, также за минувшие сутки:

госпитализировано - 684 человека;

летальных исходов - 33;

выздоровело - 1 652 человека;

По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине заболели – 2 223 558 человек; выздоровели – 2 127 337 человек; летальных случаев – 51 679; проведено ПЦР-тестов – 10 504 548.

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Как сообщается, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (114), Днепропетровской (101), Киевской (70), Харьковской (52) и Львовской (47) областях.

Вакцинация от коронавируса в Украине

По данным Минздрава, за сутки 12 июня 34 870 человек привиты против COVID-19. Одну дозу получили 28 384 человека, полностью иммунизированы - 6 486 человек.

Как сообщается, по состоянию на 13 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 683 456 человек.

"От начала вакцинальной кампании привито 1 459 376 человек, из них получили 1 дозу – 1 459 374 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 236 906 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 696 280 прививок", - говорится в сообщении

Справка УНИАН. Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля. Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

Эксперты отмечают, что за две недели смертность от COVID-19 уменьшилась почти вдвое. В то же время в официальной статистике новых выявлений растет доля обнародования давних случаев, что существенно увеличивает погрешность при прогнозировании.

Между тем в Украине началась массовая вакцинация граждан, которые предварительно зарегистрировались в приложении «действие». Уже в эти выходные, 12-13 июня, более 50 центров массовой вакцинации против COVID-19 работать в 15 областях Украины и в городе Киеве. На прошлой неделе работало только 10 центров.

Глава Минздрава Виктор Ляшко не исключает, что украинцы смогут свободно путешествовать в страны Европейского Союза уже этим летом.

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Автор: Екатерина Лиманская