В 15 областях Украины и в Киеве откроются центры вакцинации.

В 2021 году в Украине развернулась кампания по вакцинации населения от коронавируса. В начале года получить прививку могли лишь работники медицинской и социальной сферы и пожилые люди. Весной у украинцев появилась возможность записаться в электронную очередь на прививку через приложение "Дія", а в начале июня открылись центры вакцинации для желающих.

На данный момент получить прививку можно в 15 областях и в городе Киев. Выбирать препарат украинцы пока не могут - в наличии лишь китайская вакцина CoronaVac, одобренная ВОЗ.

Где в Украине открыты пункты вакцинации

На выходных 12-13 июня планируется работа более 50 центров вакцинации в стране. Пункты открываются на территориях стадионов, спортивных площадок, учебных и культурных заведений. Работают они только в выходные. Планируется работа пунктов в следующих областях:

в Днепропетровской области - 13 центров,

во Львовской - 8,

в Одесской - 7,

в Полтавской - 5,

в Херсонской и Киевской по 3,

в Черновицкой и Хмельницкой по 2,

по одному в Тернопольской, Ривненской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Харьковской и в Киеве.

Полный список всех центров с адресами опубликован на сайте Минздрава.

Как получить прививку от коронавируса

В центрах вакцинации смогут получить прививки люди, которые записались в лист ожидания в приложении "Дія" или через контакт-центр Минздрава. Вакцинироваться смогут люди из очереди, которые уже получили приглашение на вакцинацию, а также те, кто ещё не был приглашен, но есть в электронной очереди. Приоритет отдается пожилым людям.

Получить вакцину могут только совершеннолетние украинцы. При себе обязательно необходимо иметь паспорт гражданина Украины. Украинцам, которые не имеют подписанных деклараций с семейными врачами, необходимо взять с собой справку о присвоении идентификационного кода. Вся процедура вакцинации - бесплатная.

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Автор: Екатерина Пулатова