В Харьковской области выявили 592 случая заболевания. Также на сегодня более 5,7 млн украинцев уже полностью иммунизированы против коронавирусной болезни.

В Украине за прошедшие сутки было выявлено 4821 новый случай COVID-19, в частности, заболели 448 детей и 50 медработников. От коронавируса провели более 33 тысяч прививок.

Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо".

С коронавирусной болезнью были госпитализированы 2092 человека, умерли – 114 человека, выздоровели – 1116.

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Наибольшее количество подтвержденных случаев заболевание вчера было зарегистрировано в Харьковской (592), Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской (295) областях.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 2460010 человек; выздоровели - 2264523 человека и 56889 умерли.

Ранее эксперт ЮНИСЕФ рассказала, что причиной смертей от коронавируса также является самолечение.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории провели свыше 30 тысяч тестов на коронавирус: методом ПЦР — 16 214, методом ИФА — 2 525. Также сделали 11 848 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели уже более 12,9 миллиона ПЦР-тестирований.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Количество привитых по крайней мере одной дозой вакцины от COVID-19 украинцев приближается к 7,2 млн. Об этом сообщает Министерство Здравоохранения.

"33 тыс. 924 человека вакцинированы от COVID-19 за минувшие сутки, 3 октября 2021 года. Одну дозу получили 17 тыс. 373 человека, полностью иммунизированные - 16 тыс. 551 человек", - сказано в сообщении.

Прививки делали 330 мобильных бригад по иммунизации, в 1 тыс. 070 пунктах прививок и в 358 центрах вакцинации.

С начала вакцинальной кампании в Украине привит 7 млн 190 тыс. 641 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 5 млн 771 тыс. 866 человек.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Прививки делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее.

Коронавирус в Украине: что известно

Авторы: Виктория Гордиенко, Виктория Токарева