За все время пандемии в стране заболели 2 455 189 человек.

За сутки 2 октября 2021 года в Украине подтвердили еще 7 967 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе у 822 детей и 88 медработников.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Кроме того, 126 человек за сутки умерли. 3 300 человек были госпитализированы с подтвержденным диагнозом или подозрением. 1 483 - выздоровели.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 073), Днепропетровской (855), Одесской (571), Львовской (536) и Черновицкой (462) областях.

Читайте такжеУкраина полностью переходит на электронные больничные2 октября в Украине сделали 53 814 тестов на коронавирус SARS-CoV-2, в частности, методом ПЦР - 28 290, методом ИФА - 4 574, исследований экспресс-тестами на антиген - 20 950.

За все время пандемии в стране заболело 2 455 189 человек. 2 263 407 выздоровели, 56 775 умерли.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация в Украине

За сутки 2 октября в Украине вакцинировано против COVID-19 52 990 человек. Одну дозу получили 28 800, полностью иммунизированы - 24 190 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 7 173 270 человек, из них получили одну дозу - 7 173 268 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 755 315 человек (в частности, два человека получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 12 928 583 прививки.

Ранее, за сутки 1 октября в Украине было подтверждено 11 809 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1 104 ребенка и 235 медработников.

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Автор: Катерина Комолова