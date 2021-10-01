Вакцинировать не будут только того, у кого случился анафилактический шок на первую дозу вакцины.

Людям с любой аллергией можно вакцинироваться против COVID-19.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила эксперт ЮНИСЕФ в Украине Катерина Булавинова.

"Людям с аллергией, с поллинозом, с любой аллергией можно вакцинироваться… Вакцинировать не будут только того, у кого был анафилактический шок на первую дозу вакцины от COVID-19. Всем остальным вакцинироваться можно и нужно", - заявила она.

Булавинова добавила, что также важно не заразиться COVID-19 в очереди на вакцинацию.

Читайте такжеКак распознать "Дельту": врач раскрыла особенность опасного штамма COVID-19Поэтому эксперт настаивает на необходимости проведения вакцинации в просторных помещениях и соблюдения там всех необходимых мер эпидемиологической безопасности.

Она также подчеркнула, что в случае заражения важно не заниматься самолечением и следовать только рекомендациям своего лечащего врача.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее.

По состоянию на утро 1 октября в Украине привиты 7 млн 072 тыс. 803 человека, из них получили одну дозу – 7 млн 072 тыс. 801 человек, полностью вакцинированы и получили две дозы – 5 млн 674 тыс. 722 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12 млн 747 тыс. 523 прививки.

Автор: Антонина Доломанжи