За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Одесской и Житомирской областях.

В Украине за сутки выявили 623 новых случая COVID-19. В частности, заболели 37 детей и 12 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Также за сутки было госпитализировано 387 человек; зафиксировано 20 летальных случаев; выздоровели 589 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 42 228 (в частности методом ПЦР - 19 536, методом ИФА - 8 892); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 13 800.

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За все время пандемии в Украине

заболели - 2 242 868 человек;

выздоровели - 2 179 665 человек;

летальных исходов - 52 685;

проведено ПЦР-тестирований - 11 101 770.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (177), Одесской (57), Житомирской (33), Донецкой (32) и Киевской (31) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 177 случаев;

Винницкая область - 13 случаев;

Волынская область - 2 случая;

Днепропетровская область - 20 случаев;

Донецкая область - 32 случая;

Житомирская область - 33 случая;

Закарпатская область - 2 случая;

Запорожская область - 26 случаев;

Ивано-Франковская область – 11 случаев;

Киевская область - 31 случай;

Кировоградская область - 3 случая;

Луганская область - 21 случай;

Львовская область - 30 случаев;

Николаевская область - 25 случаев;

Одесская область - 57 случаев;

Полтавская область - 13 случаев;

Ровенская область - 8 случаев;

Сумская область - 21 случай;

Тернопольская область - 7 случаев;

Харьковская область - 21 случай;

Херсонская область - 11 случаев;

Хмельницкая область - 10 случаев;

Черкасская область - 22 случая;

Черновицкая область - 10 случаев;

Черниговская область - 17 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Ирина Погорелая