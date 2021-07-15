В Украине за сутки выявили 623 новых случая COVID-19. В частности, заболели 37 детей и 12 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Также за сутки было госпитализировано 387 человек; зафиксировано 20 летальных случаев; выздоровели 589 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 42 228 (в частности методом ПЦР - 19 536, методом ИФА - 8 892); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 13 800.
Читайте такжеВ Украине заговорили об обязательной вакцинации от коронавируса
За все время пандемии в Украине
- заболели - 2 242 868 человек;
- выздоровели - 2 179 665 человек;
- летальных исходов - 52 685;
- проведено ПЦР-тестирований - 11 101 770.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (177), Одесской (57), Житомирской (33), Донецкой (32) и Киевской (31) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 177 случаев;
Винницкая область - 13 случаев;
Волынская область - 2 случая;
Днепропетровская область - 20 случаев;
Донецкая область - 32 случая;
Житомирская область - 33 случая;
Закарпатская область - 2 случая;
Запорожская область - 26 случаев;
Ивано-Франковская область – 11 случаев;
Киевская область - 31 случай;
Кировоградская область - 3 случая;
Луганская область - 21 случай;
Львовская область - 30 случаев;
Николаевская область - 25 случаев;
Одесская область - 57 случаев;
Полтавская область - 13 случаев;
Ровенская область - 8 случаев;
Сумская область - 21 случай;
Тернопольская область - 7 случаев;
Харьковская область - 21 случай;
Херсонская область - 11 случаев;
Хмельницкая область - 10 случаев;
Черкасская область - 22 случая;
Черновицкая область - 10 случаев;
Черниговская область - 17 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Украине возможна новая вспышка COVID-19 из-за молодежи-прогноз НАН
- На Закарпатье у двух женщин подтвердили штамм коронавируса "Дельта"
- Вакцину Pfizer доставили в Харьков с грубым нарушением условий хранения (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram