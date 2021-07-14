Для появления у украинцев коллективного иммунитета от коронавируса необходимо ежедневно вакцинировать не менее 100 тысяч человек. Это с учетом того, что большинство вакцин нуждаются в повторном введении.
Об этом заявил врач-инфекционист Виктор Петров в эфире телеканала "Дом".
Нынешние темпы вакцинации он назвал достаточно медленными: если этот процесс и дальше будет продолжаться с такой низкой интенсивностью, то украинцы не смогут получить коллективный иммунитет.
"Скорость вакцинации очень медленная и, к сожалению, мы не можем говорить о том, что вакцина будет доступна абсолютно для всех групп населения. Вопрос с вакцинацией групп риска. Мы должны прививать пожилых людей, медиков, учителей. Мы должны обязательно прививать людей, которые много контактируют с другими людьми, чтобы остановить распространение вируса. Также важно помнить о том, что мы можем себя защитить. Помнить о дистанции, помнить о дезинфекции рук", - пояснил врач.
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Для ускорения темпов COVID-вакцинации он предлагает привлекать частных врачей и больше медучреждений.
"Мы должны быстро вакцинировать большое количество людей. Это нужно делать всеми возможными способами. Привлечь к этому частных врачей. Привлечь всех, кто может в этом помочь. Все лечебные учреждения должны иметь вакцину, которая будет доступна для любого гражданина Украины с 18 лет в любом учреждении, в любой географической точке Украины", - говорит Петров.
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