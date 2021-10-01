В Украине за сутки обнаружили 12 034 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1059 детей и 248 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 2637 человек; зафиксировано 172 летальных случая; выздоровели 3264 человека.
Читайте такжеЛяшко сказал, стоит ли Украина на пороге локдаунаКроме этого, проведено тестирований за сутки - 89 002 (в частности методом ПЦР - 45 559, методом ИФА - 10 265); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 178.
Напомним, вчера в Украине обнаружили 11 194 случаев заболевания коронавирусом, умерли 217 человек.
За все время пандемии в Украине
- заболели - 2 435 413 человек;
- выздоровели - 2 258 455 человек;
- летальных исходов - 56 446;
- проведено ПЦР-тестирований - 12 875 426.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1225), Львовской (794), Запорожской (770) Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 599 случаев;
Винницкая область - 200 случаев;
Волынская область - 325 случаев;
Днепропетровская область - 725 случаев;
Донецкая область - 745 случаев;
Житомирская область - 375 случаев;
Закарпатская область - 109 случаев;
Запорожская область - 770 случаев;
Ивано-Франковская область – 301 случай;
Киевская область - 413 случаев;
Кировоградская область - 73 случая;
Луганская область - 485 случаев;
Львовская область - 794 случая;
Николаевская область - 327 случаев;
Одесская область - 696 случаев;
Полтавская область - 342 случая;
Ровенская область - 445 случаев;
Сумская область - 454 случая;
Тернопольская область - 380 случаев;
Харьковская область - 1 225 случаев;
Херсонская область - 479 случаев;
Хмельницкая область - 607 случаев;
Черкасская область - 409 случаев;
Черновицкая область - 566 случаев;
Черниговская область - 190 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.