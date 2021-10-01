За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Харьковской, Львовской и Запорожской областях.

В Украине за сутки обнаружили 12 034 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1059 детей и 248 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 2637 человек; зафиксировано 172 летальных случая; выздоровели 3264 человека.

Читайте такжеЛяшко сказал, стоит ли Украина на пороге локдаунаКроме этого, проведено тестирований за сутки - 89 002 (в частности методом ПЦР - 45 559, методом ИФА - 10 265); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 178.

Напомним, вчера в Украине обнаружили 11 194 случаев заболевания коронавирусом, умерли 217 человек.

За все время пандемии в Украине

заболели - 2 435 413 человек;

выздоровели - 2 258 455 человек;

летальных исходов - 56 446;

проведено ПЦР-тестирований - 12 875 426.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1225), Львовской (794), Запорожской (770) Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 599 случаев;

Винницкая область - 200 случаев;

Волынская область - 325 случаев;

Днепропетровская область - 725 случаев;

Донецкая область - 745 случаев;

Житомирская область - 375 случаев;

Закарпатская область - 109 случаев;

Запорожская область - 770 случаев;

Ивано-Франковская область – 301 случай;

Киевская область - 413 случаев;

Кировоградская область - 73 случая;

Луганская область - 485 случаев;

Львовская область - 794 случая;

Николаевская область - 327 случаев;

Одесская область - 696 случаев;

Полтавская область - 342 случая;

Ровенская область - 445 случаев;

Сумская область - 454 случая;

Тернопольская область - 380 случаев;

Харьковская область - 1 225 случаев;

Херсонская область - 479 случаев;

Хмельницкая область - 607 случаев;

Черкасская область - 409 случаев;

Черновицкая область - 566 случаев;

Черниговская область - 190 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Автор: Ирина Погорелая