Минздрав предложил ввести обязательные прививки от COVID-19 для работников учебных заведений, работников министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.

Проект приказа Министерства здравоохранения относительно списка лиц, подлежащих обязательной вакцинации в Украине, по состоянию на сегодня находится на согласовании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании правительства.

"Разработали приказ о расширении перечня профессий, которым обязательно следует иметь прививку от COVID-19, как того требует украинское законодательство. Сейчас он находится на согласовании с другими органами государственной власти", - сказал Ляшко.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе правительство поддержало решение о внедрении обязательной вакцинации от COVID-19 для работников учебных заведений, министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.

Читайте такжеОбязательная COVID-вакцинация в Украине: появился предварительный список профессий

Минздрав предложил начать внедрение обязательных профилактических прививок против COVID-19, в том числе для работников учреждений образования, работников министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Леся Лещенко