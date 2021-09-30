По словам главврача медучреждения, всех 15 тяжелобольных врачам удалось спасти. Только за последний час прибыло пять новых пациентов.

COVID-реанимация Днепропетровской областной больницы им. Мечникова на сегодняшний день заполнена больными.

Об этом сообщил главный врач медучреждения Сергей Рыженко.

"Самое страшное то, что все больные - это люди, которые не получили вакцинацию", - отметил специалист.

По словам Рыженко, старый хирургический корпус и другие отделения больницы отдают под лечение тяжелых больных COVID-19. Врач отметил, что в настоящее время эта волна эпидемии набирает обороты.

Читайте такжеВ Украине уничтожат десятки тысяч доз COVID-вакцины"Инкубационный период заболевания сократился до 4-5 дней (ранее составлял 8-10 дней). Клиническая картина сильно не изменилась: много пневмоний и осложнений", - отметил врач.

По словам медика, всех 15 тяжелобольных врачам удалось спасти. Только за последний час прибыло 5 новых пациентов.

Как сообщал УНИАН, в Украине за сутки обнаружили 11 757 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1054 ребенка и 242 медработника. Днепропетровская область в лидерах по количеству новых больных. За последние сутки там зафиксировано 926 больных коронавирусом.

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Автор: Ирина Погорелая