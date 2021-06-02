За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

В Украине за сутки обнаружили 2205 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 104 ребенка и 85 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Также за минувшие сутки были госпитализированы 1262 человека; зафиксировано 158 летальных случаев; выздоровели 9405 человек.

Кроме этого, за сутки проведено тестирований - 64 876 (в частности методом ПЦР - 27 936, методом ИФА - 11 348); исследований экспресс-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 25 592.

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За все время пандемии в Украине

заболели - 2 206 836 человек;

выздоровели - 2 062 572 человека;

летальных исходов - 50 857;

проведено ПЦР-тестирований - 10 235 181.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Киеве (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 473 случая;

Винницкая область - 45 случаев;

Волынская область - 53 случая;

Днепропетровская область - 94 случая;

Донецкая область - 112 случаев;

Житомирская область - 49 случаев;

Закарпатская область - 43 случая;

Запорожская область - 124 случая;

Ивано-Франковская область – 53 случая;

Киевская область - 178 случаев;

Кировоградская область - 33 случая;

Луганская область - 24 случая;

Львовская область - 70 случаев;

Николаевская область - 70 случаев;

Одесская область - 54 случая;

Полтавская область - 30 случаев;

Ровенская область - 104 случая;

Сумская область - 72 случая;

Тернопольская область - 43 случая;

Харьковская область - 139 случаев;

Херсонская область - 74 случая;

Хмельницкая область - 57 случаев;

Черкасская область - 83 случая;

Черновицкая область - 46 случаев;

Черниговская область - 82 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Ирина Погорелая