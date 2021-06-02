В Украине за сутки обнаружили 2205 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 104 ребенка и 85 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Также за минувшие сутки были госпитализированы 1262 человека; зафиксировано 158 летальных случаев; выздоровели 9405 человек.
Кроме этого, за сутки проведено тестирований - 64 876 (в частности методом ПЦР - 27 936, методом ИФА - 11 348); исследований экспресс-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 25 592.
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За все время пандемии в Украине
- заболели - 2 206 836 человек;
- выздоровели - 2 062 572 человека;
- летальных исходов - 50 857;
- проведено ПЦР-тестирований - 10 235 181.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Киеве (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 473 случая;
Винницкая область - 45 случаев;
Волынская область - 53 случая;
Днепропетровская область - 94 случая;
Донецкая область - 112 случаев;
Житомирская область - 49 случаев;
Закарпатская область - 43 случая;
Запорожская область - 124 случая;
Ивано-Франковская область – 53 случая;
Киевская область - 178 случаев;
Кировоградская область - 33 случая;
Луганская область - 24 случая;
Львовская область - 70 случаев;
Николаевская область - 70 случаев;
Одесская область - 54 случая;
Полтавская область - 30 случаев;
Ровенская область - 104 случая;
Сумская область - 72 случая;
Тернопольская область - 43 случая;
Харьковская область - 139 случаев;
Херсонская область - 74 случая;
Хмельницкая область - 57 случаев;
Черкасская область - 83 случая;
Черновицкая область - 46 случаев;
Черниговская область - 82 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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