За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 3 699 663 человека.

По состоянию на утро 8 января в Украине подтвердили еще 3 195 новых случаев инфицирования коронавирусом (из них детей – 151, медработников – 37). Накануне их было более 7 тысяч.

Об этом говорится в сообщении Минздрава Telegram.

7 января с осложнениями от COVID-19 в больницы госпитализировали 1 752 человека; 76 больных умерли, в то же время 1 942 выздоровели.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 3 699 663 человека, из них 3 508 451 выздоровели, а 97 164 умерли.

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7 января центры и пункты вакцинации от COVID-19 были закрыты. Уже с 8 января они возобновят работу по обычному графику.

Контакты и расписание на vaccination.covid19.gov.ua/list или по телефону 0 800 60 20 19.

От начала вакцинальной кампании привито 14 800 318 человек, из них получили первую дозу – 14 800 316 человек, получивших две дозы – 13 950 698 человек, получили дополнительную дозу – 5 787 человек, бустерную дозу – 16 216 человек. Всего проведено 28 773 017 прививок.

Прогнозы по ситуации с коронавирусом

По прогнозам KSE, Украина войдет в 2022 год с меньшим уровнем заболеваемости COVID-19, чем в 2021-ом. Это является положительным моментом, ведь в KSE ожидают начала роста заболеваемости уже в январе 2022 года.

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