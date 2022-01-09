В одном регионе нашей страны превышена динамика уровня госпитализаций.

В Украине по состоянию на 9 января Херсонская область попала в "оранжевую" зону карантина, введенного для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют индикаторы определения уровней эпидемической опасности на сайте Министерства здравоохранения.

В частности, в Херсонской области превышена динамика уровня госпитализаций и составляет 78,6%, что соответствует показателю "оранжевой" зоны.

Остальные области находятся в "желтой" зоне эпидопасности.

Читайте такжеВ Украине разрешили бустерную дозу от COVID-19 всем желающим совершеннолетнимВ Украине по состоянию на 3 января все области находились в "желтой" карантинной зоне.

Напомним, в Украине 8 января выявлено 2 тыс. 810 новых подтвержденных случаев COVID-19, госпитализировали 840 человек, скончались – 75.

Пандемия коронавируса началась в марте 2020 года. В Украине в том же месяце начался карантин. Сейчас в Украине есть четыре карантинные зоны – "красная", "оранжевая", "желтая" и "зеленая".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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