За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.

В Украине за сутки выявили 23 283 новых случая COVID-19. В частности, заболели 1539 детей и 529 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 5696 человек; зафиксировано 816 летальных случаев; выздоровели 16 277 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки – 146 589 (в частности методом ПЦР – 69 627, методом ИФА-19 681); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 57 281.

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За все время пандемии в Украине

заболели - 3 130 772 человека;

выздоровели - 2 553 842 человека;

летальных исходов - 74 206;

проведено ПЦР-тестирований - 14 999 766.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1792), Харьковской (1719), Полтавской (1591), Одесской (1516) и г. Киев (1740).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 1740 случаев;

Винницкая область - 673 случая;

Волынская область - 720 случаев;

Днепропетровская область - 1792 случая;

Донецкая область - 1210 случаев;

Житомирская область - 631 случай;

Закарпатская область - 403 случая;

Запорожская область - 1123 случая;

Ивано-Франковская область - 694 случая;

Киевская область - 1016 случаев;

Кировоградская область - 113 случаев;

Луганская область - 606 случаев;

Львовская область - 1021 случай;

Николаевская область - 1067 случаев;

Одесская область - 1572 случая;

Полтавская область - 1591 случай;

Ровенская область - 1037 случаев;

Сумская область - 867 случаев;

Тернопольская область - 482 случая;

Харьковская область - 1719 случаев;

Херсонская область - 521 случай;

Хмельницкая область - 1141 случай;

Черкасская область - 800 случаев;

Черновицкая область - 387 случаев;

Черниговская область - 357 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация от коронавируса в Украине

За сутки в Украине вакцинирован против коронавирусной болезни COVID-19 267 тыс. 401 человек. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, одну дозу получили 150 тыс. 663 человека, полностью иммунизированы - 116 тыс. 738.

С начала вакцинальной кампании привито 11 млн 697 тыс. 386 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 млн 154 тыс. 792. Всего проведено 19 млн 852 тыс. 176 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Авторы: Ирина Погорелая, Светлана Закелова