За сутки подтвердили почти 19 тысяч новых случаев заболевания.

За минувшие сутки в Украине умерло от коронавируса наибольшее количество людей за все время пандемии - 833 человека.

Об этом утром во вторник сообщила пресс-служба Минздрава.

Всего за сутки 8 ноября медики подтвердили 18 988 новых случаев болезни, госпитализировали 2 967 человек. Выздороветь удалось 16 609 украинцам.

В понедельник первую прививку от коронавируса сделали 140 439 граждан, полностью вакцинировались за сутки 100 001 человек.

Читайте такжеЛяшко рассказал, как в Украине будет работать "ковидная амнистия""С начала вакцинальной кампании привито 11 546 723 человека, из них получили одну дозу – 11 546 721 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 038 054 человека (из них двое человек получили одну дозу за границей). Всего проведено 19 584 775 прививок. 91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные и не имели никакой дозы антиковидной вакцины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Киевской школе экономики рассказали, когда Украина может выйти на пик заболеваемости коронавирусом, после чего число новых случаев COVID-19 постепенно начнет снижаться.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Юрий Годован