На прошлой неделе в Украине с коронавирусной болезнью были госпитализированы 34 тыс. 333 человек.

На прошлой неделе в Украине коронавирусной болезнью было госпитализировано 34 тыс. 333 человек, из которых 31 тыс. 277, или 91,1%, не получили ни одной дозы антиковидной вакцины.

Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы MedData за 1-7 ноября 2021 года, сообщила пресс-слжба Минздрава.

В министерств в очередной раз подчеркнули, что вакцинация предотвращает тяжелое течение COVID-19 и спасает жизни. Лучшая защита от коронавирусной болезни выстраивается через 14 дней после прививки 2-й дозой вакцины, которую следует получить в рекомендуемый интервал.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки зафиксировано 18 тыс. 988 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 1 тыс. 183 ребенка и 426 медработников.

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Также за минувшие сутки госпитализированы 2 тыс. 967 человек, зафиксировано 833 летальных случая. За все время пандемии в Украине заболели на COVID-19 3 млн 107 тыс. 489 человек, выздоровели – 2 млн 537 тыс. 565, умерли – 73 тыс. 390. Медики провели 14 млн 930 тыс. 139 ПЦР-тестов.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко