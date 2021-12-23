Наибольшее количество новых больных коронавирусом за сутки зафиксировано в Киеве и Донецкой области.

В Украине за сутки выявили 7312 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 585 детей и 182 медработника.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализировані 1691 человек; зафиксировано 275 летальных случаев; выздоровели 16 521 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 70 136.

Читайте такжеВ Минздраве сообщили, как будут работать пункты вакцинации от COVID-19 на новогодние праздники

За все время пандемии в Украине

заболели - 3 630 391 человек;

выздоровели - 3 393 420 человек;

летальных исходов - 94 184;

проведено ПЦР-тестирований - 16 598 851.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1211;

Винницкая область - 201;

Волынская область - 221;

Днепропетровская область - 231;

Донецкая область - 531;

Житомирская область - 243;

Закарпатская область – 279;

Запорожская область - 303;

Ивано-Франковская область – 298;

Киевская область - 355;

Кировоградская область - 73;

Луганская область - 59;

Львовская область - 417;

Николаевская область - 198;

Одесская область - 174;

Полтавская область - 495;

Ровенская область – 208;

Сумская область – 228;

Тернопольская область – 246;

Харьковская область - 259;

Херсонская область - 77;

Хмельницкая область - 387;

Черкасская область - 223;

Черновицкая область – 117;

Черниговская область - 278.

Вакцинация от коронавируса в Украине

За стуки от COVID-19 прививки получили 117 тыс. 443 человека. Одну дозу введено 39 тыс. 071 лицу, полностью иммунизированы – 78 тыс. 101, дополнительную дозу получил 271 человек. Об этом в Facebook информирует Минздрав.

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 14 млн 500 тыс. 520 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 13 млн 219 тыс. 547, получили дополнительную дозу – 596 человек.

Как сообщал УНИАН, кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля.

Прививки делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.

С 14 декабря в Украине также могут получить дополнительную, третью дозу вакцины от коронавируса люди, имеющие определенные медицинские показания.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.