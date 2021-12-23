В Украине за сутки выявили 7312 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 585 детей и 182 медработника.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализировані 1691 человек; зафиксировано 275 летальных случаев; выздоровели 16 521 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 70 136.
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За все время пандемии в Украине
- заболели - 3 630 391 человек;
- выздоровели - 3 393 420 человек;
- летальных исходов - 94 184;
- проведено ПЦР-тестирований - 16 598 851.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1211;
Винницкая область - 201;
Волынская область - 221;
Днепропетровская область - 231;
Донецкая область - 531;
Житомирская область - 243;
Закарпатская область – 279;
Запорожская область - 303;
Ивано-Франковская область – 298;
Киевская область - 355;
Кировоградская область - 73;
Луганская область - 59;
Львовская область - 417;
Николаевская область - 198;
Одесская область - 174;
Полтавская область - 495;
Ровенская область – 208;
Сумская область – 228;
Тернопольская область – 246;
Харьковская область - 259;
Херсонская область - 77;
Хмельницкая область - 387;
Черкасская область - 223;
Черновицкая область – 117;
Черниговская область - 278.
Вакцинация от коронавируса в Украине
За стуки от COVID-19 прививки получили 117 тыс. 443 человека. Одну дозу введено 39 тыс. 071 лицу, полностью иммунизированы – 78 тыс. 101, дополнительную дозу получил 271 человек. Об этом в Facebook информирует Минздрав.
С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 14 млн 500 тыс. 520 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 13 млн 219 тыс. 547, получили дополнительную дозу – 596 человек.
Как сообщал УНИАН, кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля.
Прививки делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.
С 14 декабря в Украине также могут получить дополнительную, третью дозу вакцины от коронавируса люди, имеющие определенные медицинские показания.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.