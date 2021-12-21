Сейчас этот показатель составляет около 114 тис. прививок в среднем за сутки.

В течение недели уровень вакцинации от COVID-19 в Украине уменьшился на 24%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщила аналитик Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Екатерина Кузьминова.

"Темпы вакцинации в Украине вышли на уровень плато, на котором мы держались в период до "красных" зон эпидопасности и резкого роста уровня вакцинации...", - отметила она.

По словам Кузьминовой, сейчас этот показатель составляет примерно 114 тыс. прививок в среднем за сутки.

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Она также рассказала, что в течение недели уровень вакцинации уменьшился на 24%.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства здравоохранения, в Украине более 13 млн человек получили две дозы вакцины от COVID-19 и завершили курс прививок.

В частности, за минувшие сутки, 20 декабря, от COVID-19 вакцинированы 110 тыс. 740 человек: первую дозу получили 36 тыс. 056, дополнительную дозу – 79, полностью иммунизированы – 74 тыс. 605.

С начала вакцинальной кампании в Украине проведено 27 млн 484 тыс. 089 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.