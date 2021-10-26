За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях.

В Украине за сутки выявлено 19 120 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1414 детей и 338 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки было госпитализировано 2939 лиц; зафиксировано рекордное количество умерших от коронавируса – 734; выздоровели 9738 человек.

Кроме этого проведено тестирований за сутки 129 063 (в частности методом ПЦР – 61 027, методом ИФА - 18 233); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 49 803.

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За все время пандемии в Украине

заболели - 2 803 159 человек;

выздоровели - 2 390 112 человек;

летальных исходов - 64 936;

проведено ПЦР-тестирований - 14 082 277.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1760), Одесской (1605), Запорожской (1335), Харьковской (1255) и Херсонской (1222) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 1135 случаев;

Винницкая область - 394 случая;

Волынская область - 555 случаев;

Днепропетровская область – 1760 случаев;

Донецкая область - 1015 случаев;

Житомирская область - 286 случаев;

Закарпатская область - 255 случаев;

Запорожская область - 1335 случаев;

Ивано-Франковская область – 298 случаев;

Киевская область - 787 случаев;

Кировоградская область - 40 случаев;

Луганская область - 550 случаев;

Львовская область - 1104 случаев;

Николаевская область - 508 случаев;

Одесская область - 1605 случаев;

Полтавская область - 889 случаев;

Ровенская область - 738 случаев;

Сумская область - 669 случаев;

Тернопольская область - 413 случаев;

Харьковская область - 1255 случаев;

Херсонская область - 1222 случая;

Хмельницкая область - 415 случаев;

Черкасская область - 878 случаев;

Черновицкая область - 689 случаев;

Черниговская область - 325 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Погорелая