В Украине за сутки выявлено 19 120 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1414 детей и 338 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки было госпитализировано 2939 лиц; зафиксировано рекордное количество умерших от коронавируса – 734; выздоровели 9738 человек.
Кроме этого проведено тестирований за сутки 129 063 (в частности методом ПЦР – 61 027, методом ИФА - 18 233); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 49 803.
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За все время пандемии в Украине
- заболели - 2 803 159 человек;
- выздоровели - 2 390 112 человек;
- летальных исходов - 64 936;
- проведено ПЦР-тестирований - 14 082 277.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1760), Одесской (1605), Запорожской (1335), Харьковской (1255) и Херсонской (1222) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 1135 случаев;
Винницкая область - 394 случая;
Волынская область - 555 случаев;
Днепропетровская область – 1760 случаев;
Донецкая область - 1015 случаев;
Житомирская область - 286 случаев;
Закарпатская область - 255 случаев;
Запорожская область - 1335 случаев;
Ивано-Франковская область – 298 случаев;
Киевская область - 787 случаев;
Кировоградская область - 40 случаев;
Луганская область - 550 случаев;
Львовская область - 1104 случаев;
Николаевская область - 508 случаев;
Одесская область - 1605 случаев;
Полтавская область - 889 случаев;
Ровенская область - 738 случаев;
Сумская область - 669 случаев;
Тернопольская область - 413 случаев;
Харьковская область - 1255 случаев;
Херсонская область - 1222 случая;
Хмельницкая область - 415 случаев;
Черкасская область - 878 случаев;
Черновицкая область - 689 случаев;
Черниговская область - 325 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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