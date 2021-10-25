Правительство утвердило правила отстранения от работы непривитых работников, для которых прививка от COVID-19 является обязательной.

Кабинет министров утвердил порядок отстранения от работы невакцинированных работников, для которых прививка против COVID-19 является обязательной.

Соответствующее постановление от 20 октября 2021 г. № 1096 опубликовано на правительственном портале.

Согласно тексту постановления, контроль за проведением обязательных профилактических прививок против СOVID-19 работниками и государственными служащими, а также отстранение от работы тех, которые отказываются или уклоняются от проведения таких обязательных прививок, должны обеспечить руководители государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.

Отстранение работников и госслужащих осуществляется путем издания приказа или распоряжения руководителя с обязательным доведением его до сведения лицам, которые отстраняются.

Постановлением предусмотрено, что отстранение от работы будет происходить в соответствии с:

статьей 46 Кодекса законов о труде. Отметим, что эта статья предусматривает, что отстранение работников допускается в случае: появления на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсичного опьянения; отказа или уклонения от обязательных медицинских осмотров, обучения, инструктажа и проверки знаний по охране труда и противопожарной охране; в других случаях, предусмотренных законодательством.

частью второй статьи 12 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней". В этой части речь идет о том, что работники отдельных профессий, деятельность которых может привести к их заражению и/или распространению ими инфекционных болезней, подлежат обязательным профилактическим прививкам. В случае отказа или уклонения от обязательных профилактических прививок эти работники отстраняются от выполнения работы. Перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации, устанавливается Министерством здравоохранения.

Отмечается, что на время такого отстранения оплата труда работников и государственных служащих осуществляется с учетом части первой статьи 94 Кодекса законов о труде, части первой статьи 1 закона "Об оплате труда"и части третьей статьи 5 закона "О государственной службе".

Срок отстранения устанавливается до устранения причин, которые его обусловили.

Исключение составляют работники, имеющие абсолютные противопоказания к проведению прививок и предоставили медицинское заключение о наличии противопоказаний к вакцинации против СOVID-19, выданное учреждением здравоохранения.

Соответствующие правила начнут действовать с 8 ноября.

Вакцинация от COVID-19: для кого прививка обязательна

Как сообщал УНИАН,7 октября Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

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Согласно приказу от 4 октября, на период действия карантина, установленного Кабинетом министров Украины, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники: центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений; учреждений высшего, послевузовского, профессионального предвысшего, профессиональнго (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специального образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Впоследствии Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав планирует еще дважды расширять перечень профессий, работники которых должны обязательно вакцинироваться от COVID-19.

Отметим, что записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800602019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Авторы: Александр Топчий, Леся Лещенко