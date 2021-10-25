Речь идет о мутации, которая началась в Великобритании.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в Украине уже есть мутантная форма коронавируса "Дельта".

Об этом он сказал в эфире "Свобода слова на ICTV".

Он отметил: "К большому сожалению, в пятницу наши ученые закончили исследования и мы имеем на сегодняшний день подтверждение, что та мутация этой "Дельты", которая началась в Великобритании, сегодня уже есть на территории нашей страны".

По его словам, на сегодня ее больше всего обнаружено во Львове, Тернополе, на Западной Украине и "более того, она начинает залезать в город Киев".

Читайте такжеВ Киеве уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ приближается к эпидпорогуДанилов подчеркнул, что люди должны осознать - "либо они вакцинируются, либо они отправляются на кладбище".

Мутантная форма коронавируса

Ранее стало известно, что в Великобритании нашли новую версию штамма коронавирус "Дельта" – ее называют штамм AY 4.2 или "Дельта плюс".

Мутацию коронавируса считают более заразной. Один из ее симптомов – длительная тошнота, которая влияет на аппетит и может привести к истощению.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Надя Пришляк