За сутки 31 декабря в Украине зафиксировано 5 026 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 262, медработников – 74).
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
По данным Минздрава, за прошедшие сутки госпитализировали 1 554 человека. 190 случаев болезни оказались летальными. В то же время выздоровело 6 073 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 3 672 675 человек;
- выздоровело-3 474 931 человек;
- летальных исходов - 96 089;
- проведено ПЦР-тестирований - 16 809 292.
Читайте такжеРанние этапы: в Минздраве рассказали подробности разработок украинской вакцины от COVID-19Больше всего новых заражений выявлено в Киеве - 976, а меньше всего в Херсонской области - 37.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Тест на коронавирус в Украине
За минувшие сутки в Украине осуществлено 54 666 тестирований на коронавирус:
- методом ПЦР - 22 507
- методом ИФА - 4 367
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27 792
Вакцинация от коронавируса в Украине
За прошедшие сутки 52 166 человек было вакцинировано от COVID-19. Первую дозу получили 15 077 человек, вторую дозу – 36 354 человека, дополнительную дозу получили 183 человека, бустерную дозу – 552 человека.
От начала вакцинальной кампании привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу – 14 713 309 человек, получивших две дозы – 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу – 4 063 человека, бустерную дозу – 5 452 человека. Всего проведено 28 457 565 прививок.
Как сообщал УНИАН, бустерная доза однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson показало 84-процентную эффективность в предотвращении госпитализации среди южноафриканских медицинских работников, которые заразились во время распространения варианта "Омикрон".