Среди инфицированных 262 ребенка.

За сутки 31 декабря в Украине зафиксировано 5 026 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 262, медработников – 74).

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным Минздрава, за прошедшие сутки госпитализировали 1 554 человека. 190 случаев болезни оказались летальными. В то же время выздоровело 6 073 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 3 672 675 человек;

выздоровело-3 474 931 человек;

летальных исходов - 96 089;

проведено ПЦР-тестирований - 16 809 292.

Читайте такжеРанние этапы: в Минздраве рассказали подробности разработок украинской вакцины от COVID-19Больше всего новых заражений выявлено в Киеве - 976, а меньше всего в Херсонской области - 37.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Тест на коронавирус в Украине

За минувшие сутки в Украине осуществлено 54 666 тестирований на коронавирус:

методом ПЦР - 22 507

методом ИФА - 4 367

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27 792

Вакцинация от коронавируса в Украине

За прошедшие сутки 52 166 человек было вакцинировано от COVID-19. Первую дозу получили 15 077 человек, вторую дозу – 36 354 человека, дополнительную дозу получили 183 человека, бустерную дозу – 552 человека.

От начала вакцинальной кампании привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу – 14 713 309 человек, получивших две дозы – 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу – 4 063 человека, бустерную дозу – 5 452 человека. Всего проведено 28 457 565 прививок.

Как сообщал УНИАН, бустерная доза однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson показало 84-процентную эффективность в предотвращении госпитализации среди южноафриканских медицинских работников, которые заразились во время распространения варианта "Омикрон".

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