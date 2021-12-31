Вместе с тем в Украине уже более 44% взрослого населения полностью вакцинированы от COVID-19.

За минувшие сутки, 30 декабря, коронавирус в Украине зафиксировали у 7 029 человек. Из них детей 404 ребенка и 185 медработников. От осложнений умерли 209 человек, а 8 609 — выздоровели.

Об этом сообщает Министерство Здравоохранения.

Госпитализировали 1 578 человек с подозрением или подтвержденным COVID-19.

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Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (1 179), Одесской (595), Львовской (487) и Полтавской (486) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

От начала пандемии в нас обнаружили 3 667 649 случаев COVID-19. Из них 95 899 человек умерли от осложнений заболевания, а свыше 3,4 миллиона — выздоровели.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 71 748 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 29 446, методом ИФА — 4 748. Также сделали 37 554 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 16,7 миллиона ПЦР-тестирований на коронавирус.

Вакцинация против коронавируса в Украине

В Украине уже 44,1% взрослого населения Украины получили две дозы вакцины против COVID-19.

"Уже 47,3% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против COVID-19. 44,1% взрослого населения Украины получили две дозы вакцины против коронавирусной болезни!",- говорится в сообщении Минздрава.

По данным Минздрава, за минувшие сутки, 30 декабря, 101 тыс. 705 человек вакцинированы против COVID-19.

Первую дозу получили 27 тыс. 065 человек, вторую дозу – 72 тыс. 834 человека.

Кроме того, 30 декабря дополнительную дозу получили 578 человек, бустерную дозу – 1 тыс. 228 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 14 млн 698 тыс. 234 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 13 млн 698 тыс. 387, получили дополнительную дозу – 3 тыс. 880 человек, бустерную – 4 тыс. 900 людей. Всего проведено 28 млн 405 тыс. 399 прививок.

"Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%", - отмечают в Минздраве.

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