Исследование показало, что эффективность вакцины J&J для предотвращения госпитализации выросла с 63% вскоре после ревакцинации до 84% по прошествии 14 дней.

Бустерная доза однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson показала 84-процентную эффективность в предотвращении госпитализации среди южноафриканских медицинских работников, которые заразились во время распространения варианта "Омикрон".

В исследовании, которое пока не прошло рецензирование, приняли участие 69 092 медработников, получившие вторую дозу вакцины J&J в период с 15 ноября по 20 декабря, сообщает Голос Америки.

Наблюдения показали, что первый курс вакцинации обеспечивает значительно меньшую защиту от заражения штаммом "Омикрон", который был впервые обнаружен в южной части Африки и Гонконге в конце ноября и впоследствии стремительно распространился по миру.

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Однако несколько исследований показали, что бустерная доза обеспечивает значительную защиту от тяжелой формы заболевания при заражении этим вариантом.

Исследование, проведенное в ЮАР, показало, что эффективность вакцины J&J для предотвращения госпитализации выросла с 63% до 84% по прошествии 14 дней. Через 1-2 месяца после введения бустера эффективность достигла 85%.

"Это убеждает нас в том, что вакцины против COVID-19 по-прежнему эффективны для той цели, с которой они были разработаны, а именно для защиты людей от тяжелой формы болезни и смерти, – сказала Линда-Гейл Беккер, одна из руководителей исследования. – Это еще одно свидетельство того, что мы не потеряли этот эффект даже при воздействии сильно мутировавшего варианта".

По словам Беккер, пока рано делать выводы о необходимости дополнительных доз вакцины J&J, которая при первичной вакцинации вводится в виде однократной инъекции и которую в силу более высокой термостойкости легче транспортировать в отдаленные африканские районы, чем конкурирующую двухкомпонентную мРНК-вакцину от Pfizer.

"Наше исследование показало, что две дозы действительно восстанавливают полную защиту, и я не считаю, что, исходя из этого, можно говорить о необходимости третьей или четвертой инъекции", – пояснила она.

Исследователи отмечают, что их анализ имел ряд ограничений, включая короткое время наблюдения. В среднем оно составляло восемь дней для медработников, получивших повторную дозу в течение предыдущих 13 дней, и 32 дня для тех, кто ревакцинировался на 1-2 месяца ранее.

Представитель научно-исследовательского департамента J&J Матай Маммен в официальном заявлении отметил, что компания связывает повышение уровня защиты с устойчивыми Т-клеточными ответами.

"Эти данные указывают, что "Омикрон" не влияет на Т-клеточные ответы, вызванные нашей вакциной", – сказал он.

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