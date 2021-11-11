В Украине за сутки выявили 24 747 случаев COVID-19. В частности, заболели 1550 детей и 462 медработника.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 4778 человек; зафиксировано 652 летальных исхода; выздоровели – 18 896 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки – 140 505 (в частности методом ПЦР – 67 341, методом ИФА-18 168); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 54 996.
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За все время пандемии в Украине
- заболели - 3 155 519 человек;
- выздоровели - 2 572 738 человек;
- летальных исходов - 74 857;
- проведено ПЦР-тестирований - 15 067 107.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (2002), Днепропетровской (1999), Харьковской (1550), Одесской (1469) и Ивано-Франковской (1454) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 2002 случая;
Винницкая область - 712 случаев;
Волынская область - 694 случая;
Днепропетровская область – 1999 случаев;
Донецкая область - 1179 случаев;
Житомирская область - 956 случаев;
Закарпатская область - 466 случаев;
Запорожская область - 1146 случаев;
Ивано-Франковская область - 1454 случая;
Киевская область - 945 случаев;
Кировоградская область - 192 случая;
Луганская область - 394 случая;
Львовская область - 1253 случая;
Николаевская область - 903 случая;
Одесская область - 1469 случаев;
Полтавская область - 1327 случаев;
Ровенская область - 985 случаев;
Сумская область - 1174 случая;
Тернопольская область - 603 случая;
Харьковская область - 1550 случаев;
Херсонская область - 548 случаев;
Хмельницкая область - 1089 случаев;
Черкасская область - 597 случаев;
Черновицкая область - 430 случаев;
Черниговская область - 680 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вакцинация от коронавируса в Украине
В Украине с начала кампании по вакцинации против COVID-19 сделано более 20 млн прививок. Об этом в Facebook информирует Минздрав.
Вчера против COVID-19 вакцинированы 277 тыс. 097 человек. Одну дозу получили 147 тыс. 344 человек, полностью иммунизированные - 129 тыс. 753.
С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 11 млн 844 тыс. 728 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 8 млн 284 тыс. 545 человек. Всего сделано 20 тыс. 129 тыс. 273 прививки.
91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины, отметили в Минздраве.
Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации от коронавируса. Прививки делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.