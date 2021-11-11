За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.

В Украине за сутки выявили 24 747 случаев COVID-19. В частности, заболели 1550 детей и 462 медработника.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 4778 человек; зафиксировано 652 летальных исхода; выздоровели – 18 896 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки – 140 505 (в частности методом ПЦР – 67 341, методом ИФА-18 168); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 54 996.

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За все время пандемии в Украине

заболели - 3 155 519 человек;

выздоровели - 2 572 738 человек;

летальных исходов - 74 857;

проведено ПЦР-тестирований - 15 067 107.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (2002), Днепропетровской (1999), Харьковской (1550), Одесской (1469) и Ивано-Франковской (1454) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 2002 случая;

Винницкая область - 712 случаев;

Волынская область - 694 случая;

Днепропетровская область – 1999 случаев;

Донецкая область - 1179 случаев;

Житомирская область - 956 случаев;

Закарпатская область - 466 случаев;

Запорожская область - 1146 случаев;

Ивано-Франковская область - 1454 случая;

Киевская область - 945 случаев;

Кировоградская область - 192 случая;

Луганская область - 394 случая;

Львовская область - 1253 случая;

Николаевская область - 903 случая;

Одесская область - 1469 случаев;

Полтавская область - 1327 случаев;

Ровенская область - 985 случаев;

Сумская область - 1174 случая;

Тернопольская область - 603 случая;

Харьковская область - 1550 случаев;

Херсонская область - 548 случаев;

Хмельницкая область - 1089 случаев;

Черкасская область - 597 случаев;

Черновицкая область - 430 случаев;

Черниговская область - 680 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине с начала кампании по вакцинации против COVID-19 сделано более 20 млн прививок. Об этом в Facebook информирует Минздрав.

Вчера против COVID-19 вакцинированы 277 тыс. 097 человек. Одну дозу получили 147 тыс. 344 человек, полностью иммунизированные - 129 тыс. 753.

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 11 млн 844 тыс. 728 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 8 млн 284 тыс. 545 человек. Всего сделано 20 тыс. 129 тыс. 273 прививки.

91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины, отметили в Минздраве.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации от коронавируса. Прививки делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Погорелая