За минувшие сутки в Украине вакцинирован против коронавирусной болезни COVID-19 267 тыс. 401 человек.

В правительстве ожидают, что до конца этой недели по крайней мере одной дозой вакцины от COVID-19 будет привито 40% взрослого населения Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"До конца недели мы ожидаем, что по крайней мере одной дозой будут вакцинированы почти 40% взрослого населения Украины. Мы делаем более 1,5 миллиона прививок каждую неделю. Важно не сбавлять темпы", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Украине вакцинировано против коронавирусной болезни 267 тыс. 401 человека.

Одну дозу получили 150 тыс. 663 человека, полностью иммунизированы - 116 тыс. 738.

С начала вакцинальной кампании привито 11 млн 697 тыс. 386 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 млн 154 тыс. 792. Всего проведено 19 млн 852 тыс. 176 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко