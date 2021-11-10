На сегодня в Украине 91-92% пациентов в больницах - невакцинированные.

Вакцинация в 11 раз уменьшает риск смертности от "Дельта" - штамма COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

"Вакцинация в 11 раз снижает риск смертности от "Дельта"-штамма COVID-19. Это результаты исследования американского Центра по контролю и профилактике болезней. Ряд европейских стран уже подтверждают это исследование на практике. Например, Великобритания, Германия, Бельгия, с более чем 65% вакцинированного населения сейчас демонстрируют в 8-14 раз меньшую летальность, чем во время весенней волны", - отметил министр.

Также Ляшко напомнил, что сегодня в Украине также 91-92% пациентов в больницах - невакцинированные.

"Если бы в Украине был уровень вакцинации хотя бы на среднеевропейском - у нас было бы на треть меньше смертей ежедневно. Но даже несмотря на это в Украине вакцинация спасла уже 6 тысяч жизней", - подчеркнул глава Минздрава.

Кроме этого, Ляшко рассказал сколько сейчас вакцины от COVID-19 на сегодня есть в Украине. По его словам, Украина сейчас имеет 10 млн 300 тыс. доз различных вакцин от коронавируса.

"В частности, почти 3 млн доз вакцины Moderna, 800 тыс. доз вакцины AstraZeneca, 4,5 млн доз CoronaVac, и 2 млн доз Comirnaty от Pfizer", - сказал министр.

Ляшко добавил, что сделать прививку можно в пунктах прививки или в центрах массовой вакцинации.

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"Сейчас таких заведений 1174. Из них 65 частных и 14 физических лиц-предпринимателей. С начала вакцинальной кампании от коронавируса НСЗУ выплатила медучреждениям 397 млн грн за проведение вакцинации. Лидерами по выплатам за вакцинацию от COVID являются город Киев (учреждения здравоохранения только за проведенную вакцинацию получили более 62 млн грн) и Днепропетровская область (более 37 млн грн)", - пояснил глава Минздрава.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко